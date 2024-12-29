إسرائيل تدرس بقاء جيش الاحتلال في بعض النقاط جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "إسرائيل" تدرس إمكانية بقاء جيش الاحتلال في بعض نقاط السيطرة جنوب لبنان حتى بعد انتهاء الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق مع حزب الله، وهي الموعد الذي من المفترض أن يكمل فيه الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية.

وبحسب الصحيفة فإن، "إمكانية ترك الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان أثيرت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية.

وادعت المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية وفق الصحيفة أن، "النقاش المطروح بشأن بقاء الوجود الإسرائيلي في لبنان يعود لسببين هما، الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب البلاد؛ والثاني، انتشار أسلحة حزب الله وبنيته التحتية التي لا تزال مكشوفة على الأرض، فضلاً عن جهوده حتى الآن لإعادة تكثيفها بمساعدة إيران".

وزعمت الصحيفة أنه، "في إسرائيل، من الصعب تفسير التأخير في انتشار الجيش اللبناني في الميدان. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو المشاكل العملياتية الناشئة عن الحاجة إلى إرسال قوات أكبر حجماً وأكثر مهارة إلى جنوب لبنان من ذي قبل".

وبحسب مزاعم الصحيفة فإن، السبب الآخر لبطء انتشار الجيش اللبناني هو ضغط حزب الله على الجيش اللبناني لتجنب الاستيلاء على مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ ستحتله قوات الحزب في المستقبل".



ولفتت الصحيفة إلى أنهن "في الأسابيع الأخيرة، 'اشتكت' إسرائيل عدة مرات أمام هيئات دولية مختلفة من بطء نشاط الجيش اللبناني، وأوضحت أنه إذا لم ينفذ لبنان التزامه المنصوص عليه في الاتفاق بين البلدين فإن إسرائيل ستضطر إلى البقاء في الجنوب اللبناني".

وقالت الصحيفة إنه، "ستتم دراسة إمكانية السماح لقوات الجيش الإسرائيلي بالتواجد في جنوب لبنان مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقادمة، لأن الموعد النهائي للانسحاب سيكون بعد تنصيب الرئيس ترامب وإدارته الجديدة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، "القرار بشأن السماح للقوات الإسرائيلية بالتواجد في جنوب لبنان لم يتخذ بشكل نهائي بعد. وستتم مناقشة الموضوع بشكل متواصل في الأسابيع المقبلة حتى انتهاء الموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق، ويبدو أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن القوات ستبقى في نقاط قليلة فقط حيث سيواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في توفير الأمن لسكان المستوطنات في الشمال لأن بناء البنية التحتية الجديدة ومناطق الدفاع حولها التي تم الاتفاق عليها لم تكتمل بعد".