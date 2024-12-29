هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين المريضين عصيدة و قبها و الطفل المصاب علامة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاحد، بعد زيارات محامي الهيئة لعدة سجون، عن وضع الأسيرين المريضين فرحان عصيدة و مراد قبها القابعين في سجن جلبوع، الى جانب حالة الطفل المصاب وسيم علامة المتواجد في هداسا عين كارم.

حيث

يعاني الأسير فرحان عصيدة (44عاماً)، من بلدة تل/ نابلس ، من مرض القلب قبل اعتقاله، وقد أصيب سابقا بجلطة وعولج بالمستشفى خارجاً، ومنذ حوالي الأسبوعين شعر الاسير بأوجاع شديدة في قلبه،

وعلى اثر ذلك الى مستشفى "العفولة"، وأجريت له فحوصات ، حيث تبين بأن عضلة قلبه تعمل بنسبة 30% فقط، وهو بحاجة لإجراء عملية قسطرة، وتركيب بطارية لتنظيم دقات القلب.

فيما يشتكي الأسير مراد قبها (33 عاماً) من بلدة طورة/جنين، من

مرض "السكابيوس" الجلدي الذي يسبب له حكة شديدة تمنعه من النوم، كما أنه يعاني من أوجاع شديدة في قدمه اليسرى، بسبب إصابة سابقة قبل 7 سنوات، فيما تتعمد ادارة السجن حرمانه من العلاج.

علما أن قبها معتقل منذ تاريخ 27/07/2024، و صدر بحقه حكما بالسجن الإداري ( 6 أشهر).

في حين قام محامي الهيئة بزيارة الطفل المصاب وسيم باسم علامة ( 15 عام) من بلدة بيت أمر- الخليل، و المتواجد حاليا في قسم العناية المكثفة لمستشفى هداسا عين كارم، و الذي كان قد تعرض قبل أيام لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال، أدى الى أصابته بالرصاص في منطقة البطن و الحوض و قدميه اليمنى و اليسرى، و بقي ينزف قرابة الربع ساعة، ثم نقل بعدها الى مستشفى هداسا.

و يقول المحامي، ان وضع علامة حاليا مستقر، حيث خضع لعمليتين جراحتيين، و لكن ما زال بحاجة الى العلاج والمتابعة الطبية.

