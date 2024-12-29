هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين المريضين عصيدة و قبها و الطفل المصاب علامة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاحد، بعد زيارات محامي الهيئة لعدة سجون، عن وضع الأسيرين المريضين فرحان عصيدة و مراد قبها القابعين في سجن جلبوع، الى جانب حالة الطفل المصاب وسيم علامة المتواجد في مستشفى
هداسا عين كارم.
حيث
يعاني الأسير فرحان عصيدة (44عاماً)، من بلدة تل/ نابلس ، من مرض القلب قبل اعتقاله، وقد أصيب سابقا بجلطة وعولج بالمستشفى خارجاً، ومنذ حوالي الأسبوعين شعر الاسير بأوجاع شديدة في قلبه،
وعلى اثر ذلك نقل الى مستشفى "العفولة"، وأجريت له فحوصات ، حيث تبين بأن عضلة قلبه تعمل بنسبة 30% فقط، وهو بحاجة لإجراء عملية قسطرة، وتركيب بطارية لتنظيم دقات القلب.
فيما يشتكي الأسير مراد قبها (33 عاماً) من بلدة طورة/جنين، من
مرض "السكابيوس" الجلدي الذي يسبب له حكة شديدة تمنعه من النوم، كما أنه يعاني من أوجاع شديدة في قدمه اليسرى، بسبب إصابة سابقة قبل 7 سنوات، فيما تتعمد ادارة السجن حرمانه من العلاج.
علما أن قبها معتقل منذ تاريخ 27/07/2024، و صدر بحقه حكما بالسجن الإداري ( 6 أشهر).
في حين قام محامي الهيئة بزيارة الطفل المصاب وسيم باسم علامة ( 15 عام) من بلدة بيت أمر- الخليل، و المتواجد حاليا في قسم العناية المكثفة لمستشفى هداسا عين كارم، و الذي كان قد تعرض قبل أيام لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال، أدى الى أصابته بالرصاص في منطقة البطن و الحوض و قدميه اليمنى و اليسرى، و بقي ينزف قرابة الربع ساعة، ثم نقل بعدها الى مستشفى هداسا.
و يقول المحامي، ان وضع علامة حاليا مستقر، حيث خضع لعمليتين جراحتيين، و لكن ما زال بحاجة الى العلاج والمتابعة الطبية.
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