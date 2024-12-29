يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليون: لا فائدة من احتلال أراض سورية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - حذر ضباط في الجيش الإسرائيلي يشاركون في العمليات العسكرية في المنطقة التي احتلها الجيش في جنوب سورية، من أن "الواقع العملياتي بعيد عن كونه مفيد وهاما"، وأشاروا إلى أن قوات إسرائيلية تتواجد في عمق 18 – 20 كيلومترا في الأراضي السورية ومن خط وقف إطلاق في هضبة الجولان المحتلة.

وقل أحد هؤلاء الضباط إن "هذه مسألة وقت وحسب إلى حين نتعرض هنا إلى قذيفة مضادة للمدرعات أو قذيفة هاون على قواتنا، أو لا قدر الله يُقتل عدد من الجنود، وسيصبح الوضع سيئا" حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.

وأضاف الضابط أنه "من الصعب أن نشرح للجنود أهمية المهمة هنا، لأنه لا يوجد عدو هنا، ولا ننفذ أي هجوم أو مهمات عملياتية ذات قيمة طوال اليوم".

وتابع الضابط أن "الجنود خرجوا من روتين مكثف من القتال والمبادرة في جنوب لبنان ضد حزب الله وقبل ذلك ضد حماس في غزة، والآن هم بالأساس ينظرون إلى فلاحين سوريين يزرعون أراضيهم ولا يرون أي عدو، وليس من خلال المنظار فقط".

وحذر من أن "وجودنا الصاخب هنا، مع الدبابات التي تتجاوز القرى يوميا تقريبا، من شأنها أن تجذب إلى هنا خلايا ومجموعات مسلحة كرد فعل معاكس".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن الضباط قولهم إنهم لم يرصدوا خلايا مسلحة تقترب من الأراضي التي احتلها الجيش الإسرائيلي، ولا مسلحين من الفصائل الإسلامية قرب درعا في جنوب سورية.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "ترصد مؤشرات أولية لنوايا تلك المجموعات المسلحة" بالوصول إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سورية، في الأسابيع الأخيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه متظاهرين سوريين ضد الاحتلال الإسرائيلي لأرضيهم قرب القنيطرة، وزعم الجيش الإسرائيلي أن جنوده "شعروا بأنهم مهددون".

فيما يدعي الجيش الإسرائيلي أن "القوات منشغلة في جمع أسلحة كثيرة موجودة في حوالي 20 قرية. وهذه الأسلحة التي بقيت في المنطقة ليست دبابات سوفييتية قديمة فقط، وإنما قذائف مضادة للمدرعات حديثة وكميات كثيرة من الذخيرة ومنصات إطلاق قذائف هاون".

ويحشد الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي احتلها في سورية قوات نظامية بحجم لواءين، حسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر في الجيش ادعاءها أنه "نستبق الأمور ونطبق خطة 'دفاع متقدم'، إلى حين تستقر سورية وتأخذ قوة منظمة السيطرة مجددا مقابل حدودنا كي لا تصل تنظيمات إرهابية إلى هناك".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الأسبوع لماضي، بإقامة معسكرين في جبل الشيخ الذي احتل قبل ثلاثة أسابيع، وفتح طرقات إلى معسكري الاحتلال على ارتفاع 2400 متر و2800 متر، لنقل مواد بناء وعتاد عسكري "بهدف إرساء السيطرة الإسرائيلية على جبل الشيخ السوري حتى نهاية فصل الشتاء على الأقل"، حسب يديعوت أحرونوت .