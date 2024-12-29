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سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال استهداف مستشفى الوفاء بغزة

12/29/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استُشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

وأضافت أن 13 مواطنا استُشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال أرضا قرب خيام النازحين بملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

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