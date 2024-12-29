سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال استهداف مستشفى الوفاء بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استُشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف
للاحتلال استهدف مستشفى
الوفاء وسط مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.
وأضافت أن 13 مواطنا استُشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال أرضا قرب خيام النازحين بملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.
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