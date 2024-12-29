خليل الحاج توفيق: الوضع في سوريا غير واضح

(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الوضع في سوريا ما زال غير واضحا بسبب الأوضاع هناك.
وأضاف الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة 2025 اليوم الأحد، إن تجارا ومستثمرين ينصحون بالتريث وعدم التسرع في زيارة سوريا.
وطالب بتوحيد الرسوم الجمركية والبضائع على المعابر ولائحة البضائع التبادلية.
وبين أن هنالك أمور الغاها النظام السوري السابق يجب إعادة بحثها وتفعيلها حتى يستفيد منها الأردن.
في سياق اخر أكد أن أكبر دافع للضريبة في الأردن هو قطاع التجارة والخدمات، والذي يشغل 65% من الأيدي العاملة في 160 ألف منشأة.
وقال الحاج توفيق خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة 2025، إن العدوان على غزة وقبله الحرب الروسية الاوكرانية أثرا على جميع القطاعات ومنها التجارة والخدمات مما أدى إلى تراجع المبيعات 40%.
وأضاف، أن التهرب في التجارة الإلكترونية حرم الخزينة من ايرادات، وهو ما طالب التجار بضبطه منذ 5 سنوات، وهنالك وعد حكومي في هذا الجانب.
وطالب الحاج توفيق بإعادة النظر في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وإعادة فتح الحوار مرة أخرى في ظل التحديات الموجودة حاليا.
كما طالب بوجود دور لمجلس النواب في إيجاد رقابة مستمرة على البرنامج التنفيذي.
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