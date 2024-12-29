خليل الحاج توفيق: الوضع في سوريا غير واضح

MENAFN - Amman Net) قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الوضع في سوريا ما زال غير واضحا بسبب الأوضاع هناك.

وأضاف الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة 2025 اليوم الأحد، إن تجارا ومستثمرين ينصحون بالتريث وعدم التسرع في زيارة سوريا.

وطالب بتوحيد الرسوم الجمركية والبضائع على المعابر ولائحة البضائع التبادلية.

وبين أن هنالك أمور الغاها النظام السوري السابق يجب إعادة بحثها وتفعيلها حتى يستفيد منها الأردن.

في سياق اخر أكد أن أكبر دافع للضريبة في الأردن هو قطاع التجارة والخدمات، والذي يشغل 65% من الأيدي العاملة في 160 ألف منشأة.

وقال الحاج توفيق خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة 2025، إن العدوان على غزة وقبله الحرب الروسية الاوكرانية أثرا على جميع القطاعات ومنها التجارة والخدمات مما أدى إلى تراجع المبيعات 40%.

وأضاف، أن التهرب في التجارة الإلكترونية حرم الخزينة من ايرادات، وهو ما طالب التجار بضبطه منذ 5 سنوات، وهنالك وعد حكومي في هذا الجانب.

وطالب الحاج توفيق بإعادة النظر في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وإعادة فتح الحوار مرة أخرى في ظل التحديات الموجودة حاليا.

كما طالب بوجود دور لمجلس النواب في إيجاد رقابة مستمرة على البرنامج التنفيذي.