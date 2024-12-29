إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار
في عسقلان أسفرت عن وقوع إصابات.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح، وإن أحدهم بحالة خطرة بعد تعرضهم للدهس من قبل حافلة قرب محطة القطار في عسقلان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا غرب القدس المحتلة.
من جانبها، قالت وكالت "سبوتنك" إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، لكنها لم تحدد عدد المصابين.
كما نقل
المركز الفلسطيني للإعلام عن موقع "واينت" الإسرائيلي قوله إن عملية الدهس نجمت عن حادث طرق ولم تكن عملية للمقاومة الفلسطينية.
الجزيرة
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