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إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان

12/29/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار في عسقلان أسفرت عن وقوع إصابات.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح، وإن أحدهم بحالة خطرة بعد تعرضهم للدهس من قبل حافلة قرب محطة القطار في عسقلان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا غرب القدس المحتلة.
من جانبها، قالت وكالت "سبوتنك" إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، لكنها لم تحدد عدد المصابين.
كما نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن موقع "واينت" الإسرائيلي قوله إن عملية الدهس نجمت عن حادث طرق ولم تكن عملية للمقاومة الفلسطينية.

الجزيرة









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