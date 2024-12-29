وفاة مسن داخل منزله في لواء عين الباشا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" بوفاة رجل مسن بحريق شب في منزله أمس السبت ، على مثلث المدارس في لواء عين الباشا .
وبينوا بأنهم تفاجئوا بدخان يخرج من شقة الرجل المسن ، حيث هرعوا إلى المنزل للمساعدة في إخراجه وإنقاذه ، لكن الدخان الكثيف حال بينهم وبين الدخول إلى المنزل ، مما اضطرهم للاتصال بكوادر الدفاع المدني .
وهرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى مثلث المدارس في لواء عين الباشا للمساعدة في إنقاذ الرجل ، بيد أن الرجل كان متوفياً بسبب الدخان الكثيف الموجود في الشقة .
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