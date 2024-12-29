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وفاة مسن داخل منزله في لواء عين الباشا

12/29/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" بوفاة رجل مسن بحريق شب في منزله أمس السبت ، على مثلث المدارس في لواء عين الباشا .
وبينوا بأنهم تفاجئوا بدخان يخرج من شقة الرجل المسن ، حيث هرعوا إلى المنزل للمساعدة في إخراجه وإنقاذه ، لكن الدخان الكثيف حال بينهم وبين الدخول إلى المنزل ، مما اضطرهم للاتصال بكوادر الدفاع المدني .
وهرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى مثلث المدارس في لواء عين الباشا للمساعدة في إنقاذ الرجل ، بيد أن الرجل كان متوفياً بسبب الدخان الكثيف الموجود في الشقة .








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