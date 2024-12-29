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35 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الاثنين

12/29/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتوجه، غدا الاثنين، 35060 ألف طالب وطالبة من المشتركين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي لأداء امتحاناتهم.
وبحسب جدول الامتحان، فإن امتحان يوم غدٍ الاثنين سيكون في جلسة واحدة فقط للفروع كافة في 381 مركزا امتحانيا.
وسيتقدم الطلبة لامتحانات الرياضيات لفروع العلمي والأدبي بالإضافة لرياضيات العلمي/ جامعات ورياضيات أدبي/ جامعات والإنتاج النباتي لطلبة الزراعي والعلوم المهنية الخاصة ورقة 1 لطلبة الاقتصاد المنزلي.
وتاليا توزيع الطلبة بحسب الفروع:
- العلمي 16651
- الأدبي 16955
- الشرعي 57
- الصناعي 52
- الاقتصاد المنزلي 728
- الزراعي 609
- الفندقي 8
وأكدت الوزارة على الطلبة المشتركين، أهمية الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، إضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر.
كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.
وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.
وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.








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