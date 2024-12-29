بيرو تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 301 دولار اعتبارًا من يناير 2025

(MENAFN
) أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوارت، في فيديو نشرته الرئاسة عبر منصة "إكس"، أن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,130 سول (حوالي 301 دولار) اعتبارًا من يناير 2025. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحسين مستويات دخل
العمال في البلاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية يوم السبت. وتأتي هذه الخطوة بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من البيروفيين وتقديم بعض الدعم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
يمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 105 سول مقارنة بالحد الأدنى الحالي للأجور، ما يعادل زيادة بنسبة 10.2 بالمئة. ومن المتوقع أن يستفيد عدد كبير من العمال، خصوصًا أولئك في الفئات ذات الدخل
المنخفض الذين يعتمدون على معايير الحد الأدنى للأجور لتأمين معيشتهم. وتبرز هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اتخاذ تدابير تدعم القوى العاملة في البلاد.
من خلال تنفيذ هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تعزيز القوة الشرائية للعمال وتنشيط النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي. وتتوافق هذه الزيادة مع الجهود الأوسع لمعالجة الضغوط التضخمية وضمان مواكبة الأجور لتكاليف المعيشة. وتأتي كجزء من سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في بيرو.
من المتوقع أن يكون لهذا التعديل في الأجور تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دخل الأسر والمساهمة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي. ويؤكد القرار إدراك الحكومة لأهمية الأجور العادلة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتقليل التفاوت في الدخل. وقد قوبل هذا الإعلان بتفاؤل كبير بينما يستعد العمال للتغييرات المقبلة مع بداية العام الجديد.
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