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إطلاق تجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل

12/29/2024 2:17:55 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تطلق وزارة العدل، الأحد، الإصدار التجريبي للبوابة الالكترونية الجديدة للوزارة بشكله الأولي.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتاح خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى إلكترونيا في محكمة (بداية عمان/ قصر العدل) فقط، على أن يتم تفعيل بقية المحاكم قريبا.

وأكدت الوزارة أن خدمات الاستعلام والدفع وتسجيل الطلبات الإجرائية فعالة كالمعتاد.

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