إطلاق تجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تطلق وزارة العدل، الأحد، الإصدار التجريبي للبوابة الالكترونية الجديدة للوزارة بشكله الأولي.
وأشارت الوزارة إلى أنه ستتاح خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى إلكترونيا في محكمة (بداية عمان/ قصر العدل) فقط، على أن يتم تفعيل بقية المحاكم قريبا.
وأكدت الوزارة أن خدمات الاستعلام والدفع وتسجيل الطلبات الإجرائية فعالة كالمعتاد.
MENAFN29122024000151011027ID1109038640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.