العربية للطيران الإماراتية تطلق أول رحلة مباشرة بين رأس الخيمة وموسكو

(MENAFN
) أطلقت شركة العربية للطيران، الناقل الاقتصادي الإماراتي، أولى رحلاتها المباشرة بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي. تعمل هذه الرحلات ثلاث مرات أسبوعيًا، مما يمثل توسعًا مهمًا في شبكة وجهات العربية للطيران. ويهدف هذا التطور، الذي أعلنته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تعزيز الاتصال بين الإمارات وروسيا، تلبيةً للطلب المتزايد على خيارات السفر الميسرة.
صرح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، بأن إطلاق الخط المباشر بين رأس الخيمة وموسكو يعكس التزام الشركة بتقديم حلول سفر مريحة وبأسعار معقولة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية العربية للطيران لدعم نمو السياحة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ويأتي هذا المسار الجديد كجزء من جهود الشركة للترويج لرأس الخيمة كمركز رئيسي للاتصال الدولي.
تواصل العربية للطيران توسيع عملياتها انطلاقًا من رأس الخيمة، حيث توفر رحلات مباشرة إلى مجموعة من الوجهات مثل القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت. وفي شهر ديسمبر الحالي، أضافت الشركة العاصمة الأوزبكية طشقند إلى وجهاتها من رأس الخيمة، مما عزز من خيارات السفر المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، أضافت الشركة طائرة جديدة إلى أسطولها في رأس الخيمة، مما يعكس نموها والتزامها بخدمة عملائها.
مع إضافة طشقند إلى شبكتها، تخدم العربية للطيران الآن ما مجموعه ثماني وجهات من رأس الخيمة، بما في ذلك القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو. علاوة على ذلك، تشغل الشركة رحلات مباشرة إلى طشقند من مراكزها الأخرى في الشارقة وأبوظبي. تعزز هذه التوسعات من مكانة العربية للطيران كلاعب رئيسي في صناعة الطيران بالمنطقة مع تلبية احتياجات السفر المتنوعة لعملائها.
MENAFN29122024000045015839ID1109038629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.