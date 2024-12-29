الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يرتفع بنسبة 1.9 بالمئة بنهاية الربع الثالث

(MENAFN
) نما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9 بالمئة بنهاية الربع الثالث من هذا العام، حيث بلغ 28.14 مليار ريال عماني (حوالي 73.12 مليار دولار) بالأسعار السوقية، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. يعكس هذا النمو استمرار التعافي الاقتصادي في السلطنة والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد رغم التحديات في الأسواق العالمية.
شهد قطاع النفط انخفاضًا في القيمة المضافة بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 8.88 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024. وساهمت الأنشطة النفطية بنحو 31.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. وضمن القطاع النفطي، انخفضت أنشطة النفط الخام بنسبة 4.1 بالمئة لتسجل 7.48 مليار ريال عماني، في حين سجلت أنشطة الغاز الطبيعي أداءً إيجابيًا بزيادة قدرها 4.7 بالمئة لتصل إلى 1.4 مليار ريال عماني.
وعلى النقيض، أظهرت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا، حيث ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.2 بالمئة لتصل إلى 20.52 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث. كما سجلت الأنشطة الصناعية إجمالي قيمة بلغ حوالي 6.22 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 5.6 بالمئة. تعكس هذه الأرقام زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الكلي وفعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
وسجلت أنشطة الزراعة والغابات وصيد الأسماك قيمة إجمالية بلغت حوالي 735.7 مليون ريال عماني، مما يعكس مساهمة ثابتة لهذا القطاع في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة الأنشطة الخدمية، التي تشكل جزءًا مهمًا من القطاع غير النفطي، حوالي 13.57 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث. تعكس هذه الأرقام أهمية القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
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