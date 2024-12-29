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الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

12/29/2024 2:07:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، وتسقط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الإثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وتوقّعت "الأرصاد" أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، يوم الثلاثاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
ويوم الأربعاء المقبل، ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار مع بقاء الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، ومن خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

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