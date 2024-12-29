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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

12/29/2024 2:07:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- تظاهر آلاف الإسرائيليين، الليلة، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فضت التظاهرة في القدس بحجة أنها غير قانونية.

ورفع عدد من المتظاهرين يافطات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

MENAFN29122024000205011050ID1109038609

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