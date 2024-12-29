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الاحتلال يعتقل مواطنا من تقوع جنوب شرق بيت لحم

12/29/2024 2:07:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنا من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زياد حسن الصباح (38 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في تقوع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها عرف من بينها منزل رياض داوود الصباح.

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