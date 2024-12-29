الاحتلال يعتقل مواطنا من تقوع جنوب شرق بيت لحم
التاريخ
12/29/2024 2:07:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنا من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زياد حسن الصباح (38 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في تقوع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها عرف من بينها منزل رياض داوود الصباح.
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