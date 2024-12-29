أبو الغيط: الصمت العالمي على جرائم الاحتلال سيفضي إلى تداعي منظومة القانون الدولي

MENAFN - Palestine News ) القاهرة/PNN- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إحراق الاحتلال كمال عدوان شمال قطاع غزة بعد اقتحامه، واستشهاد عدد من الكوادر الطبية.

وأشار إلى أن الصمت العالمي على الجرائم المرتكبة سيفضي إلى تداعي منظومة القانون الدولي الإنساني بعد هذا العجز الفادح عن حماية المدنيين من القتل والتنكيل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها ولا زالت إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم، وإن الصمت العالمي يشكل وصمة عار حقيقية على الضمير العالمي، مشددا على أن استهداف المستشفى وكوادره وحصاره لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب.

وأوضح أن الحرب على غزة، بعد 450 يوما عاشها أهل القطاع في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها بموت الأطفال تجمدا والكوادر الطبية حرقا.