أبو الغيط: الصمت العالمي على جرائم الاحتلال سيفضي إلى تداعي منظومة القانون الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/PNN- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إحراق الاحتلال مستشفى
كمال عدوان شمال قطاع غزة بعد اقتحامه، واستشهاد عدد من الكوادر الطبية.
وأشار إلى أن الصمت العالمي على الجرائم المرتكبة سيفضي إلى تداعي منظومة القانون الدولي الإنساني بعد هذا العجز الفادح عن حماية المدنيين من القتل والتنكيل.
وقال أبو الغيط في تصريح صحفي، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها ولا زالت إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم، وإن الصمت العالمي يشكل وصمة عار حقيقية على الضمير العالمي، مشددا على أن استهداف المستشفى وكوادره وحصاره لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب.
وأوضح أن الحرب على غزة، بعد 450 يوما عاشها أهل القطاع في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها بموت الأطفال تجمدا والكوادر الطبية حرقا.
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