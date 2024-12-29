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الاتحاد الأوروبي: تدمير آخر مستشفى في شمال غزة غير مقبول

12/29/2024 2:07:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل/PNN- أشارت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تدمير آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة وإخلاؤه بالقوة يعد أمرا غير مقبول.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، الليلة، أن الهجمات على المنشآت الطبية في قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

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