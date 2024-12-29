الاتحاد الأوروبي: تدمير آخر مستشفى في شمال غزة غير مقبول

الاتحاد الأوروبي: تدمير آخر مستشفى في شمال غزة غير مقبول
التاريخ
12/29/2024 2:07:51 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بروكسل/PNN- أشارت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تدمير آخر مستشفى
رئيسي في شمال غزة وإخلاؤه بالقوة يعد أمرا غير مقبول.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، الليلة، أن الهجمات على المنشآت الطبية في قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
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