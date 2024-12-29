450 يوماً من الحرب: دماء غزة تواصل النزف وسط مجازر إسرائيلية متواصلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف
مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى في اليوم 450 من العدوان.
وارتكب الاحتلال مجزرتين في الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتهما 48 شهيداً و52 جريحاً.وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 45,485 شهيداً و108,090 جريحاً.
في شمال قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليته العسكرية في محيط مشفى كمال عدوان، حيث تم اعتقال 240 مواطناً، بينهم 10 من العاملين في القطاع الصحي، من بينهم مدير المشفى د. حسام أبو صفية.
كما أجبر الاحتلال 17 مريضاً وجريحاً على الانتقال إلى المشفى الأندونيسي في ظل ظروف صعبة، حيث لا يوجد كهرباء أو علاج.
في الوقت ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية إخلاء بلدة بيت حانون واعتقل عدداً من النازحين، في حين استشهد عشرة أفراد من عائلة الزعانين جراء غارات جوية.
وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة النفق وسط المدينة. كما استشهد مدير شرطة مخيم الشاطئ في قصف استهدف شارع الجلاء، إضافة إلى استشهاد الشاب جهاد أشرف أبو دية في قصف استهدف حي الصبرة.
وفي حي الزيتون، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في المناطق الجنوبية، وسط إطلاق نار كثيف.
في جنوب القطاع، استشهد رجل وزوجته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي النصر شمال مدينة رفح. وارتفعت الحصيلة في المنطقة بعد أن تعرضت المدفعية من الزوارق الحربية لقصف منطقة المواصي غرب المدينة، بينما دمرت طائرات الاحتلال منزلاً في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مما أسفر عن اشتعال النيران فيه دون وقوع إصابات.
كما أسفرت الغارات على منزل لعائلة النفار في قيزان النجار جنوب خان يونس عن إصابة خمسة أشخاص، بينما استشهد مواطنان في قصف استهدف خيمة نزوح غرب المدينة.
في وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، بينما استمرت المدفعية الإسرائيلية في قصف شمال المخيم.
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