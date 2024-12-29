450 يوماً من الحرب: دماء غزة تواصل النزف وسط مجازر إسرائيلية متواصلة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى في اليوم 450 من العدوان.

وارتكب الاحتلال مجزرتين في الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتهما 48 شهيداً و52 جريحاً.وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 45,485 شهيداً و108,090 جريحاً.

في شمال قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليته العسكرية في محيط مشفى كمال عدوان، حيث تم اعتقال 240 مواطناً، بينهم 10 من العاملين في القطاع الصحي، من بينهم مدير المشفى د. حسام أبو صفية.



كما أجبر الاحتلال 17 مريضاً وجريحاً على الانتقال إلى المشفى الأندونيسي في ظل ظروف صعبة، حيث لا يوجد كهرباء أو علاج.

في الوقت ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية إخلاء بلدة بيت حانون واعتقل عدداً من النازحين، في حين استشهد عشرة أفراد من عائلة الزعانين جراء غارات جوية.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة النفق وسط المدينة. كما استشهد مدير شرطة مخيم الشاطئ في قصف استهدف شارع الجلاء، إضافة إلى استشهاد الشاب جهاد أشرف أبو دية في قصف استهدف حي الصبرة.

وفي حي الزيتون، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في المناطق الجنوبية، وسط إطلاق نار كثيف.

في جنوب القطاع، استشهد رجل وزوجته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي النصر شمال مدينة رفح. وارتفعت الحصيلة في المنطقة بعد أن تعرضت المدفعية من الزوارق الحربية لقصف منطقة المواصي غرب المدينة، بينما دمرت طائرات الاحتلال منزلاً في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مما أسفر عن اشتعال النيران فيه دون وقوع إصابات.

كما أسفرت الغارات على منزل لعائلة النفار في قيزان النجار جنوب خان يونس عن إصابة خمسة أشخاص، بينما استشهد مواطنان في قصف استهدف خيمة نزوح غرب المدينة.

في وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، بينما استمرت المدفعية الإسرائيلية في قصف شمال المخيم.