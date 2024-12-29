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سعيا لتسوية المسألة الكردية.. وفد نيابي تركي يلتقي أوجلان بسجنه

12/29/2024 1:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وفد من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد hLS السبت، مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في الحبس الانفرادي بسجن جزيرة إمرالي.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وتهدف لمحاولة إطلاق مفاوضات سلام جديدة بين السلطات التركية وأوجلان المسجون مدى الحياة منذ العام 1999.


وقال مصدر في الحزب إن الوفد المؤلف من النواب سيري سوريا أوندر وبرفين بولدان، توجه إلى السجن للقاء أوجلان، رافضا لدواع أمنية توضيح كيفية انتقاله إلى السجن.


وإثر عودة الوفد من السجن، قال الحزب إنه سيصدر بيانا اليوم الأحد يتناول فيه فحوى المحادثات مع أوجلان.


وكانت وزارة العدل التركية وافقت على طلب تقدم به حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بهذا الشأن.

RT

MENAFN29122024000208011052ID1109038553

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