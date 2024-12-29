وفاة طفل بحادث دهس في البيادر
التاريخ
12/29/2024 1:12:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في منطقة البيادر نتج عنه وفاة أحد الأطفال أمس السبت ، مؤكدة في تقريرها المروري أن سبب الحادث هو عدم تأكد سائق المركبة من صلاحية الكوابح .
وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لأحد المركبات بعد منطقة "بئر مذكور" في لواء قصبة العقبة أمس السبت ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات بين الخفيفة والمتوسطة ، وجرى نقل
الإصابات إلى مستشفى
غور الصافي .
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