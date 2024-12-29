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وفاة طفل بحادث دهس في البيادر

12/29/2024 1:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في منطقة البيادر نتج عنه وفاة أحد الأطفال أمس السبت ، مؤكدة في تقريرها المروري أن سبب الحادث هو عدم تأكد سائق المركبة من صلاحية الكوابح .
وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لأحد المركبات بعد منطقة "بئر مذكور" في لواء قصبة العقبة أمس السبت ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات بين الخفيفة والمتوسطة ، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى غور الصافي .

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