إصابة بتدهور صهريج نفطي على الصحراوي - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخص إثر حادث تدهور لصهريج مواد نفطية، وقع صباح اليوم الأحد، بعد جسر معان على الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم الإصابة إلى أقرب والحالة قيد العلاج.

وأضاف أنه كوادر السير والدفاع المدني في موقع الحادث للتعامل مع الصهريج وجرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.













