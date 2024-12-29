إصابة بتدهور صهريج نفطي على الصحراوي - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخص إثر حادث تدهور لصهريج مواد نفطية، وقع صباح اليوم الأحد، بعد جسر معان على الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الإصابة إلى أقرب مستشفى والحالة قيد العلاج.
وأضاف أنه كوادر السير والدفاع المدني في موقع الحادث للتعامل مع الصهريج وجرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
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