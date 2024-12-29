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اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا .. فيديو

12/29/2024 1:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء يوم السبت في فلوريدا الأمريكية عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات.
ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.
وذكرت صحيفة "ذا صن سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.
وأفاد مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن ثلاثة من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار "برايت لاين" أُصيبوا في الحادث.
وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية، بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسؤولين.
ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.
من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار "برايت لاين" يوم السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.
سكاي نيوز










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