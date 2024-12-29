رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتقديم الرعاية والاهتمام للفنان الأردني الراقد على سرير الشفاء إبراهيم أبو الخير ، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار حول الحالة الصحية والمادية الصعبة للفنان أبو الخير.
وقال وزير
الثقافة مصطفى الرواشدة في تغريدة عبر إكس، "نتمنى السلامة للأخ الفنان
الأردني إبراهيم أبو الخير، والذي تواصلنا معه مباشرة للاطمئنان عن وضعه الصحي وزيارته".
وأضاف، "وجه دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان بتقديم ما يحتاجه من رعاية واهتمام".
وأكد الرواشدة أن "الفنان والمثقف الأردني محط اهتمامنا".
MENAFN29122024000208011052ID1109038548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.