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رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

12/29/2024 1:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتقديم الرعاية والاهتمام للفنان الأردني الراقد على سرير الشفاء إبراهيم أبو الخير ، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار حول الحالة الصحية والمادية الصعبة للفنان أبو الخير.
وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في تغريدة عبر إكس، "نتمنى السلامة للأخ الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير، والذي تواصلنا معه مباشرة للاطمئنان عن وضعه الصحي وزيارته".
وأضاف، "وجه دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان بتقديم ما يحتاجه من رعاية واهتمام".
وأكد الرواشدة أن "الفنان والمثقف الأردني محط اهتمامنا".









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