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حوادث بوينغ لا تنتهي .. رعب في السماء وحرائق على الأرض

12/29/2024 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا تزال سلسلة حوادث شركة "بوينغ" الأمريكية مستمرة، وكان آخرها حادثة طائرة كوريا الجنوبية التابعة لشركة الطيران "جيجو آير"، من طراز 737-800، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وتتسع حوادث شركة "بوينغ" يوما بعد يوم منذ بداية عام 2024، إذ شهدت " بوينغ" أكثر من 5 حوادث، من بينها سقوط إطار طائرة أثناء إقلاعها، كما انفصل باب الطوارئ لإحدى طائراتها في الجو.
وأثارت سلسلة حوادث "بوينغ" المتكررة الرعب، وأدت إلى فتح تحقيقات عدة.
ورجحت سلطات كوريا الجنوبية أن يكون حادث تحطّم الطائرة، والتي كان على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غربي البلاد ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى رداءة الطقس.
لكن الحادثة تتشابه مع واقعة اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737 مايو الماضي، كانت تقل 85 شخصاً وانزلقت عن المدرج في المطار الرئيسي في السنغال، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا من بينهم الطيار.
وحينها، لم يتضح على الفور سبب اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737-300 وانزلاقها عن المدرج.
وفي أنطاليا جنوبي تركيا في نفس الشهر، انفجر الإطار الأمامي لطائرة بوينغ من طراز 737 عند هبوطها، والحادث وقع في رحلة كانت متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى إسطنبول.
كما شهد مطار في إسطنبول بتركيا، هبوط طائرة شحن من طراز بوينغ 767 دون العجلات الأمامية، حيث استخدمت الطائرة جهاز الهبوط الخلفي الخاص بها، فيما اصطدمت مقدمة الطائرة وجسمها الأمامي بالأرض.
سكاي نيوز










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