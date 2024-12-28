ليفـربول وأرســنال لمتابـعة السـلسـلة الإيجابـية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬ليفربول‭ ‬تأكيد‭ ‬انطلاقته‭ ‬المذهلة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتحقيقه‭ ‬22‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬بالدوري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬وتوتنهام،‭ ‬أعقبا‭ ‬تعادلين‭ ‬محبطين‭ ‬أمام‭ ‬فولهام‭ ‬ونيوكاسل،‭ ‬ليعود‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬ويجد‭ ‬نفسه‭ ‬متصدرا‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬

ويُعوّل‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الـ14‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بـ27‭ ‬هدفا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ (‬سجّل‭ ‬16‭ ‬وقدم‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬أن‭ ‬أسهم‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬منذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصدارة‭ ‬المريحة،‭ ‬وامتلاك‭ ‬الفريق‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ (‬40‭ ‬هدفا‭) ‬وثاني‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ (‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬17‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬16‭ ‬لأرسنال‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬سلوت‭ ‬يؤكد‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬يرزح‭ ‬تحتها‭: ‬‮«‬أنت‭ ‬تجلس‭ ‬أمام‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول،‭ ‬لذا‭ ‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬ضغوط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

وسيفتقد‭ ‬سلوت‭ ‬خدمات‭ ‬متوسط‭ ‬الميدان‭ ‬المجري‭ ‬دومينيك‭ ‬سوبوسلاي‭ ‬عند‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بسبب‭ ‬نيله‭ ‬الإنذار‭ ‬الخامس‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ليستر‭ ‬الفائتة،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬غياب‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬إبراهيما‭ ‬كوناتيه‭ ‬وكونور‭ ‬برادلي‭ ‬للإصابة‭.‬





أرسنال‭ ‬متسلحا‭ ‬بصلابته‭ ‬الدفاعية‭ ‬

بدوره،‭ ‬يحل‭ ‬أرسنال،‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برنتفورد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭. ‬وحقق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬انتصارهم‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬إيبسويتش‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬نجمهم‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية‭.‬

ويستمر‭ ‬غياب‭ ‬الجناح‭ ‬الإنكليزي‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬يملك‭ ‬الأسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لمحاولة‭ ‬تعويضه،‭ ‬مثل‭ ‬البلجيكي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭ ‬والبرازيليين‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬وغابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬والألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬قوة‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬الهجومية‭ (‬ثالث‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬بـ35‭ ‬هدفا‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الملفت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬كان‭ ‬صلابته‭ ‬الدفاعية‭ ‬بامتلاكه‭ ‬أقوى‭ ‬خطوط‭ ‬الدفاع‭ (‬تلقى‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬ويعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديدا‭ ‬إلى‭ ‬الثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬وليام‭ ‬صليبا‭ ‬وشريكه‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬ليفربول‭ ‬وأرسنال‭ ‬يعيش‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬كابوسا‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬للكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يصحو‭ ‬منه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقد‭ ‬تشكل‭ ‬مواجهة‭ ‬ليستر‭ ‬بوابة‭ ‬عبور‭ ‬نحو‭ ‬سلسلة‭ ‬إيجابية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬خسر‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بشيء‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬قبيل‭ ‬المواجهة‭: ‬‮«‬سأحاول‭ ‬وسأستمر‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬السلسلة‭ ‬السيئة‭ ‬ستنتهي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أبكر،‭ ‬أو‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬إصلاحها،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أستسلم‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭. ‬أريد‭ ‬فعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه،‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬الاختبار‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬العودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لكننا‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬