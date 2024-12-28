الشركة تهدي النادي سيارة ((دفع رباعي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدّمت‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬وأولاده‭ ‬هدية‭ ‬خاصة‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬رباعي‮»‬،‭ ‬تقديراً‭ ‬وعرفاناً‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬للدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬النادي‭ ‬ومنتسبوه‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬تسليم‭ ‬السيارة‭ ‬بحضور‭ ‬الوجيه‭ ‬جلال‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف‭.‬

وشهدت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائعة‭ ‬أصداء‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المشاركين‭ ‬والحضور،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭.‬