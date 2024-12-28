الشركة تهدي النادي سيارة ((دفع رباعي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدّمت شركة محمد جلال وأولاده هدية خاصة لنادي البحرين للجولف، هي عبارة عن سيارة «دفع رباعي»، تقديراً وعرفاناً من الشركة للدور المهم الذي يقوم به النادي ومنتسبوه في دفع عجلة التطور والازدهار في القطاع الرياضي الذي تعيشه مملكة البحرين، وقد جرى تسليم السيارة بحضور الوجيه جلال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس نادي البحرين للجولف.
وشهدت هذه المبادرة الرائعة أصداء إيجابية من كافة المشاركين والحضور، كان لها الأثر البالغ في نجاح الحفل الختامي.
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