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ريال مدريد الأكثر حصدًا لجوائز ((غلوب سوكر))

12/28/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬دبي‭ ‬ختاماً‭ ‬ناجحاً‭ ‬لحفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬بيوند‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر‭ ‬دبي‭ ‬2024‭ ‬جانب‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭. ‬وسجل‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬نخبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬نجما‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬وجود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭.
‬وحصل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬على‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وأفضل‭ ‬مهاجم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدّم‭ ‬الموسم‭ ‬التهديفي‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬موسمه‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬هدفاً‭ ‬وساهم‭ ‬بتسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬خلال‭ ‬39‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬كما‭ ‬نجح‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬رقم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬كأصغر‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ليقود‭ ‬ناديه‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الأوروبي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وقال‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بالجائزتين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬حلماً‭ ‬بعيداً‭ ‬جداً‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬بدا‭ ‬مستحيلاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬مجرد‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬اعتاد‭ ‬اللعب‭ ‬حافي‭ ‬القدمين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬ساو‭ ‬غونزالو،‭ ‬ونشأت‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬اتسمت‭ ‬بالفقر‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمان،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬وجودي‭ ‬هنا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أمثل‭ ‬البرازيل‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬الحلم‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وبدروه،‭ ‬حاز‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬وجائزة‭ ‬مارادونا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬حافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬نجح‭ ‬خلاله‭ ‬اللاعب،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقبي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فاز‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬مهاجم‭ ‬نادي‭ ‬النصر،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬رصيد‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬حالياً‭ ‬917‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬بعد‭ ‬هدفه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭.‬

واستقطبت‭ ‬الفعالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نخبة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابقين‭ ‬والحاليين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬ولامين‭ ‬يامال‭ ‬جناح‭ ‬برشلونة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإسباني؛‭ ‬وفابيو‭ ‬كابيلو،‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي؛‭ ‬وأسطورة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ريو‭ ‬فرديناند‭.‬

وحاز‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬كما‭ ‬حصدت‭ ‬لاعبة‭ ‬وسط‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬إيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بينما‭ ‬نال‭ ‬لامين‭ ‬يامال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬صاعد‭.‬

وتضمنت‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ ‬جورجي‭ ‬جيسوس،‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬الهلال،‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ونادي‭ ‬برشلونة‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬نادي‭ ‬للسيدات‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬خمس‭ ‬جوائز‭ ‬أخرى‭ ‬بفئة‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬ساعتين؛‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أليساندرو‭ ‬ديل‭ ‬بييرو،‭ ‬وفلورنتينو‭ ‬بيريز،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬الاستثنائية؛‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬نيمار‭ ‬وفيرديناند‭ ‬وكورتوا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسيرة‭ ‬رياضية‭ ‬للاعبين‭.‬

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