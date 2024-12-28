ريال مدريد الأكثر حصدًا لجوائز ((غلوب سوكر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهدت دبي ختاماً ناجحاً لحفل توزيع جوائز بيوند للتطوير العقاري غلوب سوكر دبي 2024 جانب النسخة الـ 19 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وسجل الحفل تكريم نخبة كبيرة من ألمع الأسماء في عالم كرة القدم، وفي مقدمتهم نجما نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وحصل فينيسيوس جونيور على جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم بعد أن قدّم الموسم التهديفي الأبرز في مسيرته خلال موسم 2023/2024، حيث أنهى موسمه برصيد 24 هدفاً وساهم بتسع تمريرات حاسمة خلال 39 مباراة خاضها مع ريال مدريد. كما نجح اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 23 عاماً، في تحطيم رقم ليونيل ميسي كأصغر لاعب يسجل في العديد من نهائيات دوري أبطال أوروبا، ليقود ناديه الإسباني إلى لقبه الأوروبي الخامس عشر.
وقال فينيسيوس جونيور بعد تتويجه بالجائزتين: «لقد كان حلماً بعيداً جداً لدرجة أنه بدا مستحيلاً بالنسبة لي، فقد كنت مجرد طفل صغير اعتاد اللعب حافي القدمين في شوارع ساو غونزالو، ونشأت في بيئة اتسمت بالفقر وانعدام الأمان، لذا فإن وجودي هنا أمر مهم للغاية بالنسبة إلي لأنني لا أمثل البرازيل فحسب، بل كل الأطفال في العالم الذين لديهم الحلم نفسه».
وبدروه، حاز جود بيلينغهام جائزتي أفضل لاعب خط وسط وجائزة مارادونا، وذلك بعد موسم حافل بالإنجازات نجح خلاله اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، بالفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع فريق ريال مدريد، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.
ومن جهة أخرى، فاز كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف التاريخي لكرة القدم العالمية، حيث يبلغ رصيد المهاجم البرتغالي حالياً 917 هدفاً في مسيرته الاحترافية بعد هدفه الأخير في مرمى نادي الاتحاد.
واستقطبت الفعالية هذا العام نخبة مميزة من ألمع نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، بمن فيهم النجم البرازيلي نيمار، ولامين يامال جناح برشلونة والمنتخب الإسباني؛ وفابيو كابيلو، المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي؛ وأسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند.
وحاز كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جائزة أفضل مدرب للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام، كما حصدت لاعبة وسط نادي برشلونة والمنتخب الإسباني إيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة للعام الثاني على التوالي، بينما نال لامين يامال جائزة أفضل لاعب صاعد.
وتضمنت قائمة الفائزين بالجوائز خلال الأمسية جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، الذي حصل على جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط، فيما فاز نادي العين بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، ونادي برشلونة بجائزة أفضل نادي للسيدات. كما تم توزيع خمس جوائز أخرى بفئة المسيرة الرياضية خلال الحفل الذي استمر مدة ساعتين؛ حيث حصل كل من نجم فريق يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على جائزة المسيرة الرياضية الاستثنائية؛ كما حصل نيمار وفيرديناند وكورتوا على جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعبين.
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