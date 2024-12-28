النجمة يفك ارتباطه بالمدرب ((ماركو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قرر مجلس إدارة نادي النجمة فك الارتباط بينه وبين مدرب الفريق الأول لكرة السلة الصربي ماركو بالتراضي، وذلك بعد مضي ثلاث جولات على منافسات الدوري، حيث تعرض الفريق لخسارتين من المحرق والحالة.
ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع المدرب الوطني أحمد جان ومساعده أحمد ميرزا، في انتظار بعض التفاصيل الصغيرة بين الطرفين من أجل إضفاء الصفة الرسمية على العقد الجديد.
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