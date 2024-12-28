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النجمة يفك ارتباطه بالمدرب ((ماركو))

12/28/2024 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬بالتراضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬الفريق‭ ‬لخسارتين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬والحالة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ومساعده‭ ‬أحمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إضفاء‭ ‬الصفة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬الجديد‭. ‬

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