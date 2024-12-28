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بلدية بني عبيد تطرح عطاء لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية

12/28/2024 7:10:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية بني عبيد عن طرح عطاء لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية وسياحية متكاملة على مستوى إقليم الشمال، بالتعاون مع أحد المستثمرين، على أرض تملكها البلدية بمساحة 16 دونما على مقربة من حدائق الملك عبدالله الثاني.
وقال رئيس بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد السبت، إن هذه المدينة ستكون الأضخم في محافظات الشمال بحيث تكون متنفسا جديدا لأهالي محافظة إربد وإقليم الشمال بعيدا عن الأزمات المرورية والضوضاء، مبينا أنه جرى طرح الأرض المخصصة للمشروع للاستثمار بشكل رسمي، ويمكن لأي مستثمر التقدم حتى العشرين من الشهر المقبل.
وأوضح أن المشروع المزمع تنفيذه يهدف إلى تعزيز التنمية السياحية والترفيهية في المنطقة إضافة إلى توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يتم تطويره وتشغيله بأفضل المعايير العالمية ليكون وجهة جذب للسكان والزوار من مختلف المحافظات.
وبين أن المشروع سيكون متكاملا وستتوفر فيه جميع الخدمات من جلسات ومطاعم ومساحات ومواقف للمركبات.
ودعا المستثمرين المهتمين إلى التقدم للمنافسة على الاستثمار والتقدم له.








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