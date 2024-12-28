قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال هنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية (بعد سماح الرقابة العسكرية بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران) ان هنية رُصد وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.



واضاف "الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره".



وبين "القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه".



وتابع "ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه".

واشار "عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات".

