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روبوتات تنقل حقائب المسافرين في مطار بطرسبورغ

12/28/2024 7:08:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬‮«‬بولكوفو‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬أن‭ ‬المطار‭ ‬بدأ‭ ‬باختبار‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬الروبوتية‭ ‬لنقل‭ ‬حقائب‭ ‬المسافرين‭.‬

وأشارت‭ ‬الشركة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العربات‭ ‬الروبوتية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اختباراتها‭ ‬ستقوم‭ ‬بنقل‭ ‬الأمتعة‭ ‬الثقيلة‭ ‬ذات‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير،‭ ‬وأمتعة‭ ‬الركاب‭ ‬ذوي‭ ‬القدرة‭ ‬المحدودة‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭ ‬ستستعمل‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب‭ ‬داخل‭ ‬صالات‭ ‬المطار‭ ‬وأقسامه‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬عربات‭ ‬‮«‬بيرانيا‮»‬‭ ‬الروبوتية‭ ‬الكهربائية‭ ‬صممت‭ ‬لنقل‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬وزنها‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬كلغ‭ ‬وسحب‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬وزنها‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬كلغ،‭ ‬وبطاريتها‭ ‬تكفيها‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بالشحنة‭ ‬الواحدة،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬العربات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ -‬25‭ ‬و‭+‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مطار‭ ‬‮«‬بولكوفو‮»‬‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬أيضا‭ ‬بتشغيل‭ ‬أجهزة‭ ‬ذكية‭ ‬وشاشات‭ ‬تعمل‭ ‬بتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمساعدة‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬وجداول‭ ‬الرحلات‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬لتأمين‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬للمسافرين‭. ‬

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