روبوتات تنقل حقائب المسافرين في مطار بطرسبورغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن القائمون على مطار «بولكوفو» في بطرسبورغ أن المطار بدأ باختبار خدمة جديدة تعتمد على المركبات الروبوتية لنقل حقائب المسافرين.
وأشارت الشركة المسؤولة عن إدارة المطار إلى أن العربات الروبوتية في المرحلة الأولى من اختباراتها ستقوم بنقل الأمتعة الثقيلة ذات الحجم الكبير، وأمتعة الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وفي المستقبل ستستعمل هذه المركبات لنقل الركاب داخل صالات المطار وأقسامه.
وأوضحت الشركة أن عربات «بيرانيا» الروبوتية الكهربائية صممت لنقل البضائع التي يصل وزنها إلى 300 كلغ وسحب الأشياء التي يصل وزنها إلى 500 كلغ، وبطاريتها تكفيها مدة تصل إلى 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما يمكن لهذه العربات العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين -25 و+40 درجة مئوية.
تجدر الإشارة إلى أن مطار «بولكوفو» بدأ في ديسمبر الجاري أيضا بتشغيل أجهزة ذكية وشاشات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسافرين على معرفة المعلومات حول النقل والخدمات وجداول الرحلات في المطار، وفي المستقبل سيتم تطوير هذه الأجهزة لتأمين خدمات جديدة للمسافرين.
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