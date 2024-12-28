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الاعلام العبري: تقديرات الجيش الاسرائيلي تظهر أن لدى حماس مزيدا من الصواريخ

12/28/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب.
وأضافت القناة أن تقديرات الجيش تظهر أن حركة حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.
من جهته، قال موقع "والا" عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية إن لدى الحركات بغزة مزيدا من الصواريخ المتوسطة المدى.
وأضافت المصادر أن تنظيمات قطاع غزة تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.








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