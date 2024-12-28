الاعلام العبري: تقديرات الجيش الاسرائيلي تظهر أن لدى حماس مزيدا من الصواريخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب.
وأضافت القناة أن تقديرات الجيش تظهر أن حركة حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.
من جهته، قال موقع "والا" عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية إن لدى الحركات بغزة مزيدا من الصواريخ المتوسطة المدى.
وأضافت المصادر أن تنظيمات قطاع غزة تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.
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