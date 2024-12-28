مؤسسة ولي العهد في المفرق تُنشئ ملعبا لكرة القدم في مدرسة الدجنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أنشأت مؤسسة ولي العهد
في المفرق، ملعب كرة قدم متكامل في مدرسة الدجنية الثانوية للبنين.
وقالت المؤسسة إن الملعب يأتي في إطار دورها في التواصل مع المجتمع المحلي، والمساهمة في توفير أجواء مثالية لطلبة المدرسة لممارسة هواياتهم وتنميتها وصقلها.
إلى ذلك/ احتفلت أكاديمية رحاب لكرة القدم، اليوم السبت، بتخريج عدد من نجوم الأكاديمية.
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