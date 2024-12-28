مؤسسة ولي العهد في المفرق تُنشئ ملعبا لكرة القدم في مدرسة الدجنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنشأت مؤسسة في المفرق، ملعب كرة قدم متكامل في مدرسة الدجنية الثانوية للبنين.



وقالت المؤسسة إن الملعب يأتي في إطار دورها في التواصل مع المجتمع المحلي، والمساهمة في توفير أجواء مثالية لطلبة لممارسة هواياتهم وتنميتها وصقلها.



إلى ذلك/ احتفلت أكاديمية رحاب لكرة القدم، اليوم السبت، بتخريج عدد من نجوم الأكاديمية.