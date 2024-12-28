غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس

غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس
التاريخ
12/28/2024 3:11:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين أصيبوا في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.
ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.
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