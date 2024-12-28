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غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس

12/28/2024 3:11:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين أصيبوا في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.

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