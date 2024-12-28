الاعلام العبري: صفقة تبادل الأسرى متوقعة قبل تنصيب ترامب

الاعلام العبري: صفقة تبادل الأسرى متوقعة قبل تنصيب ترامب
التاريخ
12/28/2024 3:11:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن هناك توقعات بالتوصل إلى صفقة
تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
منصبه رسمياً.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن العمل جارٍ على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.
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