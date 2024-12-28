كيا الأردن تستضيف أطفال غزة من مركز الحسين للسرطان في مسرح كيا تاون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة إنسانية، استضافت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، مجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان من قطاع غزة ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وذلك ضمن فعالية أقيمت على مسرح "كيا تاون"، الذي يعد أكبر ومركز صيانة لعلامة كيا، والذي يعد أكبر معارض كيا على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة.



وقد جاءت هذا الخطوة بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، في إطار برامج استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية التي تترجم من خلالها واجباتها الإنسانية التي تحرص على تأديتها، كما تجسد عبرها دورها في دعم جهود الإسناد والإغاثة الوطنية الموجهة للأهل في غزة.



وكانت الفعالية قد اشتملت على عدة نشاطات وفقرات ترفيهية وتفاعلية ومنها: مشاهدة فيلم، والرسم على الوجوه، والألعاب المتنوعة، مختتمة بتوزيع الهدايا على الأطفال الحاضرين لرسم الابتسامة على وجوههم.



وحول هذا الشأن، قال المدير التنفيذي لشركة " كيا الأردن"، عامر البجّالي: "تنبع هذه المبادرة من فلسفة كيا العالمية وكيا الأردن المرتكزة على تمكين الأفراد وتحسين حياتهم بما يتجاوز الابتكارات في عالم السيارات، وذلك من خلال التركيز على التمكين باعتباره عاملاً أساسياً في الاستدامة التي نؤمن بأنها لا تنحصر فقط في تصميم سيارات صديقة للبيئة، بل تمتد لتشمل الاستثمار في مجتمعات أكثر صحة. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من رؤيتنا لمستقبل مستدام يكون فيه الدعم الاجتماعي محوراً أساسياً في رحلة أطفال غزة العلاجية."



ويذكر بأن هذه الفعالية تشكل جزءاً من سلسلة المبادرات التي تواصل الشركة تنفيذها دعماً للقضية الفلسطينية وللأهل في فلسطين.

























