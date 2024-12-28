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وفد ليبي برئاسة اللافي يصل دمشق

12/28/2024 7:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل اليوم السبت إلى دمشق، وفد ليبي يرأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.
وقالت وسائل إعلام ليبية إنه "في أول زيارة رسمية منذ سقوط بشار الأسد وصل مستشار رئيس حكومة الوحدة للشؤون الأمنية إبراهيم الدبيبة ومدير الاستخبارات العسكرية محمود حمزة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي اليوم العاصمة دمشق".


وأضافت أن "الوفد سيلتقي قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (الجولاني) في قصر الشعب ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب".


وكان اللافي اتصل بوزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني وأكد دعم بلاده للشعب السوري وإدارته الجديدة.

RT

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