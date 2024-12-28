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المرشح لمنصب المستشار الألماني يكشف موقفه من نشر جيش بلاده في أوكرانيا

12/28/2024 7:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن وجود الجيش الألماني في أوكرانيا، حال وقف إطلاق النار، يجب أن يتم بالتنسيق مع روسيا.


جاء ذلك وفقا لما نقلته عن ميرتس جريدة Die Zeit الألمانية، حيث تابع: "أود أن يكون التفويض بنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا مبنيا على التوافق مع روسيا وألا يتعارض معه".


في الوقت نفسه، يعتقد ميرتس أن الصراع في أوكرانيا لا يزال بعيدا عن الحل.


وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد أفاد في نوفمبر الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بـ "فرقة حفظ السلام" التي تتألف من نحو 100 ألف فرد في أوكرانيا لاستعادة القدرة القتالية للبلاد، وهو ما يرى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أنه "احتلال فعلي لأوكرانيا".

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على هذه التقارير إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة جميع الأطراف.

RT

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