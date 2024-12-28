عيد ميلاد مجيد، وعرض مستمر للمتطرفين عبيد العنعنة والتقليد

MENAFN - Amman Net) لا ولن تنقطع الظاهرة السنوية المعيبة التي تتأجج مفاعيلها مع حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، حيث يجد شرذمة المتقوقعون على أسلافهم الناعقون خارج كل زمان ومكان مساحتهم التي يفردون فيها عورات عضلات حناجرهم المتقعّرة وأطراف أناملهم المتعرّقة التي تلوث شاشات هواتفهم وحواسيبهم مسممةً فضاءات وسائل في وجه جيرانهم وأساتذتهم وزملائهم بالتحذير من أنهم ((لن يهنئوهم بالعيد لأن في ذلك إقرار بمعتقدهم الباطل وهو ما لا يرضاه الله ورسوله)). وكأن المسيحيون ((لا ينامون الليل وهم يبتهلون إلى الله العلي القدير أن ينالهم شرف تهنئة هذه الشرذمة)).



السؤال الجوهري الذي يجب دائماً طرحه والإجابة عنه ثم تأمل هذه الإجابة هو، هل من يرفضون ويحرضون على عدم مشاركة المسيحيين فرحة احتفالهم بالعيد يختلقون مشكلةً وبروباغندا ويفترون أحكاماً شرعيةً وتأويلات من اُمّ رؤوسهم، أم أنهم فعلاً لديهم من النصوص والأدلة الشرعية ما يؤيد مسلكهم الاستئصالي هذا؟



واقع الأمر أن المسألة لا تحتاج لكبير عناء للإجابة عنها، إلا أن العناء الحقيقي والجهد المطلوب يكمنان في ما ينبغي للمؤسسات الدينية الرسمية مدعية الاعتدال القيام به لاتخاذ موقف ينهي هذه المهزلة الأخلاقية وينشئ جيلاً جديداً محصناً من انحدار منظومة قيمه إلى حضيض مناقشة جواز إلقاء السلام والتحية والتهنئة الآخرين بمناسباتهم.



يعتبر كتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية الفقيه الحنبلي الشهير عمدة المراجع لدى مشايخ وفقهاء المسلمين متقدمهم ومتأخرهم في فهم المواقف والأحكام الشرعية من المسيحيين وغيرهم من ((أهل الكتاب))، ابتداءً من فرض الجزية ووجوب تحصيلها وجواز الزواج من نسائهم وحرمة تزويج رجالهم نساء المسلمين وحرمة التوارث والحضانة وحرمة دخولهم مكة والمدينة وحرمة تهنيئتهم بأعيادهم. وقد اعتمد ابن قيم الجوزية في تأويله وتحليله واستنتاجاته التي تجسد التطرف والإقصاء في أبشع صوره؛ على جانب من أقوال المفسرين ورواة الحديث وإجماع العلماء في كل مسألة على حدة.



لم يكن كتاب أحكام أهل الذمة كتاباً يحاكي سياقه السياسي ولاجتماعي بحيث يتلاشى ما حمله من فتاوى مقيتة ملؤها البغض والكراهية للآخر بانتهاء تلك السياقات بل استصحبت أحكامه حتى يومنا هذا وسوف تستمر إلى ما لا نهاية طالما كان الدين هو محدد العلاقة بالمخالف في المعتقد والجنس والعرق واللغة والانتماء السياسي.. الشاهد أن معظم مواقع الفتوى في الدول الإسلامية التي تصنف –ويالا السخرية- على أنها معتدلة أو شبه معتدلة تجمع على أن تهنئة المسيحيين بأعيادهم هي ممارسة محرمة وغير جائزة، ولأسباب تفوح منها رائحة الاستئصال والأحكام النمطية التي تعكس انعزالاً ثقافياً وتحوصلاً فكرياً سرمديان، فهذه الفتوى من موقع إسلامويب الرسمي على سبيل المثال يقول مفتيها بكل أريحية:“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: لا يجوز تهنئة النصارى أو غيرهم من الكفار بأعيادهم لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم الباطلة، قال الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه... إلخ. انظر أحكام أهل الذمة 1/161 فصل في تهنئة أهل الذمة. فإن قال قائل: إن أهل الكتاب يهنئوننا بأعيادنا فكيف لا نهنئهم بأعيادهم معاملة بالمثل ورداً للتحية وإظهاراً لسماحة الإسلام.. إلخ، فالجواب: أن يقال: إن هنئونا بأعيادنا فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم لوجود الفارق، فأعيادنا حق من ديننا الحق، بخلاف أعيادهم الباطلة التي هي من دينهم الباطل، فإن هنئونا على الحق فلن نهنئهم على الباطل... ثم إن أعيادهم لا تنفك عن المعصية والمنكر وأعظم ذلك تعظيمهم للصليب، وإشراكهم بالله تعالى، وهل هناك شرك أعظم من دعوتهم لعيسى عليه السلام بأنه إله أو ابن إله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، إضافة إلى ما يقع في احتفالاتهم بأعيادهم من هتك للأعراض واقتراف للفواحش وشرب للمسكرات ولهو ومجون، مما هو موجب لسخط الله ومقته، فهل يليق بالمسلم الموحد بالله رب العالمين أن يشارك أو يهنئ هؤلاء الضالين بهذه المناسبة”.



لا تقف هذه الفتاوى الظلامية التي إن نجتّك من الكفر، فإنها وضعتك حتماً في زمرة العصاة مرتكبي الموبقات لمجرد كرت معايدة ألكتروني أو ورقي أو رسالة على واتساب،

بل إنها تتجاوز متجرّدةً من كل قيمة أخلاقية، متبنيّةً للنفاق تحت ما يعرف في فقه التلوّن ب((المداراة))،فيصرّح صاحبها

بأنه:“فلا بد من التفريق بين البر الذي هو من أعمال السلوك الظاهرة، وبين الموالاة والمحبة التي هي من أعمال القلب الباطنة؛ فالمسلم مطالب بالبر والإحسان إلى الكفار المسالمين الذين لا يعينون علينا أعداءنا، وفي الوقت نفسه يبغضهم في الله؛ لكفرهم به، وتكذيبهم لرسله، من غير أن يحمله ذلك على ظلمهم أو التعدي على حقوقهم”



خلاصة هذا الفكر العفن هي أنك سوف تبوء بغضب الله وتحرّم عليك الجنة إذا هنأت صديقك أو جارك أو زميلك بعيد الميلاد المجيد أو بعيد الفصح، وأنك يجب على الدوام أن تتذكر أنك تبغضه وتكرهه في الله ولا تحبه أبداً، دون أن تعتدي عليه أو تؤذيه، لأنه يدفع الجزية –في ما مضى- ولأنه اليوم تحت حكم القوانين التي بالمناسبة تكرس أنماطاً من التمييز على أساس ديني يضيق المقام عن الخوض فيها هنا.



في المقابل، سبق وأن أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية والأزهر فتاوى تجيز تهنئة المسيحيين بأعيادهم، ليثور السؤال، لماذا يختار شرذمة الاستئصاليون ابن القيم ومن سار على فكره المتطرف ولا يختارون هذه الفتاوى المتسامحة؟ والجواب يأتيك من مقارنة مضامين وحجج الفتاوى المتناقضة وتحليلها. إذ سوف تجد بكل أسف أن فتاوى إجازة التهنئة تعتمد على مفردات عاطفية بعيدةً عن المواطنة الحقة وحقوق الإنسان، فتجدها تتبنى عبارات ليست ذات محتوى في مقام المحاججة الفقهية والدينية ولا حتى القانونية الحقوقية.. فتراها تتحدث عن

: ((السلم المجتمعي ووأد الفتنة ومعاملة أخواننا في الوطن بالحسنى..))، دون الخوض في الأدلة الشرعية التي يسوقها المناوئون وتفنيدها. أما فتاوى عدم إجازة التهنئة، فلدى مؤيدوها بدل الدليل والتأويل 10، فما هو الحل؟



الحل يكمن بمنتهى البساطة بأن تدرك مؤسسات التعليم والمؤسسات الدينية الرسمية أن الجدل العبثي المستعر حول هذه القضية وغيرها مردّه ليس سوء فهم وبطلان في الاستدلال وجهل.. وما إلى ذلك من عبارات التجهيل التي لا تفيد في هذا المقام، بل ما يتسلح به هؤلاء المتطرفون هو صحيح الفهم ودقيق التأويل مسنوداً بآراء موثقة لأئمة معتبرين عندهم وعند غيرهم وعدد من المشايخ المعاصرين الذين تصنفهم المؤسسات الدينية الرسمية والقنوات الإعلامية المنتشرة بأنهم ((من رموز الاعتدال الديني)) مثل الشيخ يوسف القرضاوي وابن باز ومشايخ الوهابية بنسختيهم المحافظة والتقدمية.



هل بإمكان القائمين على دور الإفتاء الرسمية في الدول الإسلامية وشيخ الأزهر أن يقولوا أنني وغيري على صحيح الدين حينما نقول أنننا نهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد والفصح بدافع محبة صادقة ومودة عميقة لهم وليس بدافع النفاق أو ما يسميه فقهاء ((السرك وجلا جلا؛ بالمداراة)) وأنني لا أبغضهم في الله بل من قلبي أحب كل من يعلي منهم مبادئ حقوق الإنسان وقيم التنوع واحترام الاختلاف؟



لماذا لا تقوم السلطات المعنية في الدول الإسلامية التي تحترف المنع والحجب والقص بكل أشكاله.. بالتحذير من كتاب ((أحكام أهل الذمة)) وغيره من الكتب التي تحضّ على بغض الآخر بل وتضفي على الكراهية سمة القداسة والقربى إلى الله، لماذا لا يتم

تصنيف هذه الكتب بأنها (تكدّر السلم الاجتماعي وتثير الفتنة وتحض على الكراهية)؟ لماذا لا تقوم دور الإفتاء والأزهر وهيئة كبار العلماء ورابطة العالم الإسلامي بتبني موقف صريح يتبرأ من كل ما من شأنه تكريس إقصاء المخالف في الدين وإعلان بطلان نظرية وتطبيقات وممارسات ((البراء والولاء))، ومراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها من السموم الفكرية الإقصائية؟



تتداعى هذه المؤسسات والهيئات للتنكيل بكاتب مقال أو شاعر أو رسام أو صاحب رأي إذا استشعر القائمون عليها

نقداً أو انتقاداً لفكرة أو مبدأ ديني يعتبره هؤلاء من المسلمات، كما أنهم يثورون ويحتشدون ضد كل من يتحدث عن الأسلاموفوبيا افي الدول التي ذاقت ويلات ما قام به الإسلاماويون من قتل وذبح وتفجير وهدم لأبراج وسحق لآثار ودهس لمتسوقين ومحتفلين بالأعياد.. بينما بكل جرأة بل ووقاحة تجيز تلك المؤسسات إعادة طباعة كتب أئمة الإرهاب الفكري فقهاء الدم والبغض والكراهية، ويتم اجتزاء نصوصاً منها توضع في المناهج، ليعتلي بعد ذلك كله

أئمة تدفع الشعوب رواتبهم من جيوبها المنابر ليشتموا ويسبوا ويدعوا على المخالفين في العقيدة والدين، هل من موقف قريب حقيقي وليس لسد الذرائع ولا إعمالاً للمدارة والتقيّة؟



