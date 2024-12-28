Saturday, 28 December 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان والزرقاء الأحد

12/28/2024 5:25:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، اعتبارا من الأحد.

وقالت الشركة في بيان، إن المسار الذي يحمل رقم (104) سينطلق من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.

يذكر أن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.

MENAFN28122024000151011027ID1109037208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث