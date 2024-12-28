بدء تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان والزرقاء الأحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، اعتبارا من الأحد.
وقالت الشركة في بيان، إن المسار الذي يحمل رقم (104) سينطلق من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.
يذكر أن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.
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