بدء تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان والزرقاء الأحد

MENAFN - Khaberni) خبرني- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، اعتبارا من الأحد.

وقالت الشركة في بيان، إن المسار الذي يحمل رقم (104) سينطلق من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.

يذكر أن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.