شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم المغازي ومواصي رفح

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN-استشهد فجر اليوم السبت، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طواقم الإنقاذ انتشلت 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة النعامي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الاسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد

45,436 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,038 آخرين