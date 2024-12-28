5 سمات تكشف أن المتزوجين أكثر سعادة من العازبين.. تعرف عليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى خبراء في ألمانيا استطلاعاً لأكثر من 77 ألف شخص فوق سن الـ 50، وقارنوا ما أطلق عليه علماء النفس "سمات الشخصية الـ 5 الكبرى"، لقياس الفرق في مستوى الرفاهية بين العزاب والمتزوجين أو المرتبطين بشريك.



وتشمل السمات الـ 5: الانفتاح، والود، والرحابة، والضمير، والعصابية ( وهي سمة شخصية أساسية تتميز بعدم الاستقرار العاطفي، والانفعال، والقلق، والشك الذاتي، والاكتئاب، وغيرها من المشاعر السلبية)



ووجد فريق البحث من بريمن أن الذين لم يدخلوا في علاقة جدية أبداً كانوا أقل "رضا" بشكل عام من الذين يعيشون في علاقات، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون حالياً عازبين ولكنهم كانوا مرتبطين سابقاً.



وكان العازبون أيضاً أقل انفتاحاً ورحابة من البالغين المتزوجين.



وبحسب "دايلي ميل"، تأتي هذه النتائج وسط سلسلة من الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن العازبين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ممن لديهم شريك يعتمدون عليه.



وطلب الباحثون من المشاركين تقييم رضاهم عن حياتهم على مقياس من 0 إلى 10، حيث يعني 0 "عدم الرضا تماماً" و10 "الرضا التام".



العزوبية

وُجِد أن العازبين مدى الحياة أقل رحابة، وأقل ضميراً، وأقل انفتاحاً على التجارب من الذين هم حالياً في علاقات.



وقالت هذه المجموعة أيضاً إنهم أقل رضا عن الحياة بشكل عام مقارنة بمن كانوا مرتبطين في الماضي، أو هم حالياً في علاقة.



ومع ذلك، كانت درجات رضا الحياة لدى النساء العازبات أعلى من الرجال العازبين.



كما قال العازبون الأكبر سنًا إنهم كانوا أكثر سعادة بكونهم عازبين من أقرانهم في منتصف العمر غير المتزوجين.



وقال الفريق إن هذا قد يكون بسبب أن كبار السن من العزاب قد تجاوزوا فترة من حياتهم حيث يتزوج جميع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم ويبدأون في تكوين أسر، ما يجعلهم أقل عرضة للغيرة.

و لاحظت جوليا ستيرن، الباحثة الرئيسية، أن التغيرات الشخصية الناجمة عن العلاقات قد تكون مؤقتة. مثلاً، قد يكون الشخص المنفتح الذي يرتبط بشخص انطوائي أكثر ميلًا إلى تبني شخصية شريكه في البداية قبل أن يعود انفتاحه مرة أخرى.



وتشير أبحاث حديثة إلى أن الارتباط يخلق نظام دعم أفضل، وأن الأزواج أفضل حالًا مالياً من العزاب.



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