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للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

12/28/2024 2:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم السبت، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام) 371 دينار.
وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء ليحافظ على استقراره عند ذات المستوى محليا منذ أسبوع.








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