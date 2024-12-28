للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت
التاريخ
12/28/2024 2:10:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم السبت، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام) 371 دينار.
وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء ليحافظ على استقراره عند ذات المستوى محليا منذ أسبوع.
MENAFN28122024000208011052ID1109036463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.