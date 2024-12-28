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تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة

12/28/2024 2:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت الليلة الماضية مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى، إلا أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، امس الجمعة، اكثر من 333 نقطة ليصل الى 42992 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 289 نقطة ليتراجع الى 19722 نقطة، أي نسبة 1.49 بالمئة.
وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 66 نقطة ليصل الى 5970 نقطة، أي نسبة 1.11 بالمئة.
وبالمقارنة، فان داو جونز الذي افتتح التداول في بداية الأسبوع على 42800 نقطة، حقق ارتفاعا مع نهاية الأسبوع مقدارها 192 نقطة.
وافتتح نازداك التداول يوم الاثنين ب 19641 نقطة ليغلق تداولات الأسبوع بارتفاع مقداره 81 نقطة.
اما ستاندرد آند بورز (S&P 500) فافتتح المداولات ب 5940 لتغلق بنهاية الأسبوع بارتفاع 30 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليصل الى 70.26 دولار للبرميل الواحد بينما انخفض سعر الذهب نحو 17 دولارا ليصل إلى 2636 دولارا للأوقية الواحدة.
بترا









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