تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت الليلة الماضية مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى، إلا أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع.
وانخفض مؤشر داو جونز
الصناعي، امس الجمعة، اكثر من 333 نقطة ليصل الى 42992 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 289 نقطة ليتراجع الى 19722 نقطة، أي نسبة 1.49 بالمئة.
وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 66 نقطة ليصل الى 5970 نقطة، أي نسبة 1.11 بالمئة.
وبالمقارنة، فان داو جونز الذي افتتح التداول
في بداية الأسبوع على 42800 نقطة، حقق ارتفاعا مع نهاية الأسبوع مقدارها 192 نقطة.
وافتتح نازداك
التداول يوم الاثنين ب 19641 نقطة ليغلق تداولات الأسبوع بارتفاع مقداره 81 نقطة.
اما ستاندرد آند بورز (S&P 500) فافتتح المداولات ب 5940 لتغلق بنهاية الأسبوع بارتفاع 30 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليصل الى 70.26 دولار للبرميل الواحد بينما انخفض سعر الذهب نحو 17 دولارا ليصل إلى 2636 دولارا للأوقية الواحدة.
بترا
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