الكمية الآمنة لتناول اللحوم الحمراء لتجنب الاصابة بالسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اللحوم الحمراء جزء من الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم منذ القدم، فهي مصدر ممتاز للبروتين والفيتامينات (مثل فيتامينات ب) والمعادن (مثل الحديد والزنك).



ومع ذلك، ارتبط اللحم الأحمر منذ فترة طويلة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.



وحديثاً، سلطت ورقة بحثية موسعة الضوء على بيانات استهلاك اللحوم في الأمريكتين والبحر المتوسط وأوروبا وجنوب آسيا وغرب المحيط الهادئ، ووجدت ارتباطاً بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والسكري من النوع 2، وفق "مديكال إكسبريس".



وشارك في هذه الدراسة باحثون من جامعات شيكاغو وأوبسالا وكوينزلاند وأوكسفورد ونورث كارولينا، ومؤسسات بحثية أخرى.



وفحص الباحثون بيانات 2 مليون مشارك، ووجدوا أن الاستهلاك العالي للحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم البقر والضأن، واللحوم المصنعة، مثل لحم السلامي والنقانق والبرغر، زاد من الإصابة بالسكري من النوع 2.



أما عن الصلة بين استهلاك الدواجن وحدوث مرض السكري من النوع 2، فكان الرابط أضعف.



الكمية الآمنة

تنصح التوصيات الصحية البريطانية باستهلاك ما لا يزيد عن 70 غراماً من اللحم المطبوخ في اليوم، وتجنب اللحوم المصنّعة قدر الإمكان.



وتحث توصيات الجمعية الكندية للسرطان على عدم تناول اللحوم الحمراء أكثر من 3 مرات في الأسبوع.



الآليات المحتملة

تحتوي اللحوم الحمراء على مستويات عالية من الدهون المشبعة، ومنخفضة في الدهون غير المشبعة، والتي يمكن أن تعطل حساسية الأنسولين.



وأظهرت الأبحاث أيضاً أن تناول نسبة عالية من البروتين، من مصادر حيوانية مقارنة بالمصادر النباتية، يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين.



وقد تضيف طريقة طهي اللحوم أيضاً إلى هذه المعضلة. فطهي اللحوم على درجات حرارة عالية، مثل الشواء، ينتج مركبات ضارة تسمى "منتجات نهاية الغليكوزيل المتقدمة".



وتؤدي هذه المركبات إلى إتلاف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي، إلى جانب زيادة الالتهابات.



من ناحية أخرى، أظهرت بعض الدراسات أن زيادة الحديد، وخاصة الحديد الهيمي (الحديد من مصادر حيوانية)، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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