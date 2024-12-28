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ترامب يدعو المحكمة العليا لتأجيل حظر تيك توك

12/28/2024 12:04:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق "تيك توك" من الدخول إلى حيز التنفيذ حتى تتمكن إدارته من متابعة "حل سياسي" للقضية.
وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيك توك" وإدارة الرئيس جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة، حيث تطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير، بينما أكدت الحكومة الأميركية موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.
وكان ترامب قد قال الأحد الماضي إنه يفضل السماح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة "تيك توك" خلال حملته الرئاسية.
وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

سكاي نيوز عربية

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