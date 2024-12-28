قسد تنفي صلتها بانفجار سيارة أمام المسجد الكبير شمال سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تكون مسؤولة عن التفجير الذي وقع في وسط مدينة منبج بشمال سوريا يوم الجمعة.وقالت "قسد" في منشور على حسابها في "إكس" اليوم السبت: "ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة منبج مساء أمس، ونرفض أي اتهام لقواتنا بالتورط فيه."وأضاف المنشور: "ندعو أهلنا في منبج وعقلاءها إلى التكاتف لكشف الجناة الحقيقيين في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي، الذين تتزايد أفعالهم الإجرامية في القتل والنهب وترهيب المدنيين."وأعلن الدفاع المدني السوري، مساء الجمعة، عن انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج.

وشهد محور أبو قلقل جنوب شرق منبج يوم الجمعة محاولات من الفصائل المدعومة من تركيا لاستعادة السيطرة على الموقع الذي يعتبر مهمًا جدًا لكونه يشرف على مساحات واسعة.



وتصدت "قسد" للهجوم، وقتل نحو 22 عنصرًا من الفصائل، ودُمِّرت 4 مدرعات.



كذلك شهد المحور الثاني جنوب شرقي منبج محاولات من الفصائل للتقدم باتجاه قرية إيمو وقلعة نجم، ودارت اشتباكات عنيفة قُتل على إثرها 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، ودُمِّرت عربة "دوشكا".



ووفقًا لآخر الأنباء، فقد سيطرت "قسد" على قرى جرن الكبير وجرن الصغير وحلاولة وحج حسين وتل العرش ونعيمية وعلوش وقلعة نجم بريف منبج الجنوبي الشرقي.

سكاي نيوز عربية