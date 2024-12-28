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بعد أعوام على رحيله.. مقرب يتحدث عن اللحظات الاخيرة لهشام سليم

12/28/2024 12:04:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حلّ الموسيقار عمرو سليم ضيفاً على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، حيث تحدث عن علاقته بابن عمه الفنان الراحل هشام سليم، كاشفاً عن اللحظات الأخيرة في حياته.
قال عمرو سليم إن ابن عمه الفنان الراحل هشام سليم كان محبّباً إلى قلبه، وتجمعهما أمور كثيرة.
وأضاف: "هشام كان إنساناً وفناناً راقياً جداً، وفي أيامه الأخيرة كان دائماً يقول لي إنه بخير وبصحة جيدة، وفي آخر مكالمة بيننا قال لي: "أنا بحبك كثير... ربنا يخليك ليّا".
وتابع عمرو: "كان هناك تشابه كبير بيننا، ولكنه كان أطول مني، وكان عمي صالح سليم يتذوق الفن ويعشقه، وطنط زينب زوجته كانت تتلخبط بيني وبين هشام، واعتقدت في إحدى المرات أنني ابنها هشام، وكانت تقول: "انتوا لازم تمثّلوا مع بعض".
كما تحدث عمرو سليم خلال الحلقة عن العديد من الذكريات التي جمعته بهشام سليم، وعن علاقته بوالده الراحل طارق سليم، وهل أخفى دراسته للموسيقى عنه، وعمله بشارع محمد علي، كما تحدث عن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم يستمر فيها، وعن أسرته وعلاقته بزوجته وأبنائه وأحفاده.

يذكر ان هشام سليم رحل عن عالم الفن ، في شهر سبتمبر من عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي عاني منه لسنوات طويلة.

لها

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