عاجل امتداد لمنخفض جوي وأمطار رعدية قادمة للأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة، مع طقس بارد وغيوم منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.



هناك احتمال لهطول زخات مطرية شمالًا قد تكون غزيرة أحيانًا في الصباح ومصحوبة بالرعد، مع احتمالية زخات خفيفة غرب المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلًا، يكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة شمالًا.



ونصحت الأرصاد بالحذر من الانزلاقات على الطرق المبتلة والانتباه لتشكل الصقيع صباحًا فوق المرتفعات العالية والبادية، وأخذ الحيطة من احتمال تشكل السيول في أقصى الشمال صباحًا.



الأحد ، يكون الطقس باردًا مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة وفرصة لأمطار خفيفة صباحًا في أقصى الشمال. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلًا، يكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع أمطار شمالًا تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى.



ونصحت الأرصاد بالحذر من الانزلاقات على الطرق المبتلة، وارتداء الملابس الدافئة، والانتباه لتشكل الصقيع صباحًا فوق المرتفعات الجنوبية العالية والبادية.



الاثنين ، تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة. يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع أمطار متقطعة شمالًا ووسطًا قد تكون غزيرة أحيانًا لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد أحيانًا إلى أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.



وأفادت الأرصاد مسبقا بأن التحليلات الأولية للنماذج العددية تشير إلى أن المملكة ستتأثر بامتداد منخفض جوي يوم الاثنين. ونصحت بالحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغيوم الملامسة للأرض، والانتباه لاحتمال تشكل السيول شمال المملكة، والحذر من الانزلاقات على الطرق، وارتداء الملابس الدافئة.