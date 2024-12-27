719 مليون دينار أرصدة مستحقة للضمان على المنشآت

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، أنه لدى تدقيق ذمم المشتركين "المنشآت"، تبين أن مجموع الأرصدة المستحقة على هذه المنشآت بلغ 719,905,738 دينارا كما هي بتاريخ 2022/12/31.

وأضاف التقرير أنه لوحظ وجود أرصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينارا على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جراء عدم التزام هذه الجهات بدفع الاشتراكات التأمينية أولاً بأول، بحسب الغد.

وأوضح أن هذا الفعل مخالف لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55)، وخلافاً لأحكام المادتين (20/ د) و(72/ و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.

كما لوحظ في البنود الرئيسة للنفقات الجارية للجهاز المدني للعام 2023، أن هناك زيادة بالتخصيص بلغت قيمتها 7,191,870 دينارا وبنسبة زيادة بلغت 3 %.

فقد بلغ المقدر في الموازنة 214,104,000 دينار، أما المناقلات فبلغت 3,060,000 دينار، وصافي المخصصات بلغ 217,164,000 دينار، أما النفقات الفعلية فقد بلغت 209,972,126 دينارا.

كما بين التقرير الذي يهدف لعملية إصلاح القطاع العام، كمحور أساسي لتحقيق رؤية التحديث الشامل، التي تسعى لتحسين كفاءة الإدارة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أنه لوحظ عدم تحصيل الأرصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا أو الموقوفة النشاط، البالغة 1,509,530 دينارا.

كما تبين وجود أرصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب "الضمان" على بعض منشآت القطاع الخاص من دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

كما لوحظ وجود أرصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.

في حين أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.

وبين أن الإجراء اللازم هو طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم "23016/1/11/55"، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول، وتم الرد بكتاب "الضمان" الاجتماعي رقم (7/18)، وتم تصويب عدد من البنود، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

ولدى تدقيق حساب الموجودات الثابتة في المؤسسة للفترة ما بين تموز (يوليو) 2021 ولغاية كانون الأول (ديسمبر) 2022، تبين أنه تعذر التحقق من صحة الرصيد الدفتري بسجلات اللوازم المستخدمة في مستودع الأثاث والأدوات والآلات الرئيسي بسبب تكرار الترحيل لبعض اللوازم وعدم ترحيل البعض الآخر.

في حين أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.

وطلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (52007/1/11/55)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.